दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के पहिए हुए जाम, पांच घंटे बाद दूसरी ट्रेनों से भेजे गए यात्री, रूट भी बदला

Vande Bharat Express Train Fault: बीते दो दिन लगातार मवेशियों से टकराने वाली देश के सबसे सुपरटेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज एक तकनीकी खामी के कारण यात्रियों की परेशानी का सबब बन गई। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के पहिए बुलंदशहर में जाम हो गए। इस कारण ट्रेन घंटों तक दो स्टेशनों को बीच खड़ी रही।

Delhi Varanasi Vande Bharat Express Stoped due to technical fault Passengers sent by another train