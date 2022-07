दिल्ली में बड़ा हादसाः अलीपुर के गोदाम में दीवार ढहने से 5 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां के अलीपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला हदासा हो गया है। खास बात यह है कि इस हादसे में अब तक 5लोगों को मारे जाने की भी खबर है। विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला।

देश की राजधानी दिल्ली से शुक्रवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां के अलीपुर इलाके में एक दीवार ढहने से मलबे के नीचे दबकर 5 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। वहीं बचाव कार्य भी जारी है। बताया जा रहा है कि, दीवार के मलबे में नीचे कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। दरअसल हादसे के वक्त 20 से 25 मजदूर गोदाम में काम कर रहे थे।





Delhi Wall Collapsed In Godown at Alipur Area Many Workers Dies