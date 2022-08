दिल्लीः पहाड़ी राज्यों में बारिश से यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंचा, 13 से 16 अगस्त तक बाढ़ की चेतावनी

Delhi: पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। इसके कारण केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है।

Delhi: दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर चेतावनी डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। हथिनी कुंड बैराज में भी पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, जिसके कारण हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी कारण से केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने यमुना नदी के आस पास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय जल आयोग ने 'गंभीर' बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर 'खतरे के स्तर' को छूने या उससे अधिक होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही शहर के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने भी आज जल स्तर खतरे के निशान को छूने की संभावना जताई है।

Delhi: Water level of Yamuna reached near danger level due to rain in hilly states, flood warning from August 13 to 16