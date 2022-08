त्योहार का समय करीब आते ही बाजारों में रौनक भी बढ़ जाती है। लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों का रुख करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में त्योहार के मौके पर होलसेल मार्केटों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

रक्षा बंधन के त्योहार के मौके पर आमतौर पर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते बीते दो वर्षों से त्योहारों की चमक भी फीकी पड़ गई है, हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के थोक बाजार आगामी दो दिन बंद रहेंगे। दरअसल इस बार रक्षा बंधन के त्‍योहार को मनाने के तय द‍िन को लेकर असमंजस की स्‍थ‍िति बनी हुई है। इस बार रक्षा बंधन का त्योहार 11 और 12 अगस्त दोनों द‍िन पड़ रहा है। ऐसे में यही वजह है कि, दोनों की थोक बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया है।

Delhi Wholesale Markets Will Remain Closed On August 11 And 12 Occasion Of Rakshabandhan