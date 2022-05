Ola, Uber, Zomato, Swiggy में काम करके की पढ़ाई, अब आईटी कंपनी में बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रहने वाले शेख अब्दुल सथर ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कठिन यात्रा के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कैसे Ola, Uber, Zomato, Swiggy में काम करते हुए पढ़ाई की और परिवार की आर्थिक सहायता भी की। इसके साथ ही एक दोस्त की सलाह मानकर आज आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया।

मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय हो तो इंसान को कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसी बात को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रहने वाले शेख अब्दुल सथर सही ठहराया है। शेख अब्दुल ने परिवार की आर्थिक सहायता के साथ पढ़ाई के लिए Ola, Uber, Zomato, Swiggy में काम किया। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करते हुए लोगों के घर खाना पहुंचाया। Ola, Uber में काम कर लोगों को घर पहुंचाया और दोस्त ने एक कोर्स बताया, जिसके करने के बाद शेख अब्दुल सथर को आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई।

Delivery boy, who worked at Ola, Zomato Swiggy, becomes IT engineer in Bengaluru