कोहरे का कहर, हरियाणा में डिप्टी CM के काफिले का एक्सीडेंट, 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत

Weather Update Dense Fog: बीते दो दिन में मौसम का मिजाज बदला है। घने कोहरे के साथ-साथ विजिबिलिटी और तापमान में कमी आई है। कोहरे के कारण कई राज्यों से हादसों की खबर भी सामने आई है। ट्रेन लेट चल रही है, कई रद्द भी की गई है। एक्सप्रेस वे और हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है।

Dense Fog in Delhi, UP, Punjab, Haryana Bihar, 15 Dead in last 24 Hours