अमानातुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी प्रतिक्रिया, BJP पर लगाए कई आरोप

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को अमानतुल्ला खान से पूछताछ की, जिसके बाद उनके और करीबियों के घर व ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया देते हुए BJP पर कई आरोप लगाए हैं।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान गिरफ्तारी पर आज प्रतिक्रिया देते हुए BJP व केंद्र सरकार पर जमके निशाना साधा है। उन्होंने अमानतुल्ला खान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, लेकिन वहां भी कुछ नही मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है।

