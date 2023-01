वंदे भारत ट्रेन की डिजाइन हवाई जहाज से बेहतर, सिकंदराबाद में बनेगा विश्व स्तरीय स्टेशन : अश्विनी वैष्णव

Submitted by:

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की डिजाइन एरोप्लेन से बेहतर है, जो यात्रा का सबसे अच्छा अनुभव दे सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश और रेलवे का विकास राजनीति से ऊपर है।

Design of Vande Bharat trains better than aeroplane: Ashwini Vaishnaw