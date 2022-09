उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद से ही राहत व बचाव का काम शुरू है। वहीं IMD ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में बीते दिन शनिवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा तबाही धारचुला में हुई है, जिसके बाद से अभी भी राहत व बचाव का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बादल फटने की इस आपदा के कारण लगभग 30 घर नष्ट हो गए हैं और एक महिला की मौत हो गई है। DM ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की टीमें मौके पर राहत व बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

