कर्नाटक में धार्मिक स्थलों पर आवाज मापने की लगेगी मशीन लगेगी

कर्नाटक में अब धार्मिक स्थलों की मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी धार्मिक स्थल तय पैमाने से अधिक में लाउडस्पीकर नहीं बजाय सकता है। इसपर नियंत्रण के लिए कर्नाटक सरकार ने धार्मिक स्थलों पर एक डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है जो आवाज की तीव्रता को मापेगी।

लाउडस्पीकरों पर होने वाली अजान को लेकर अक्सर देश में कोई न कोई विवाद देखने को मिलता है। कर्नाटक में भी इस विवाद ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कर्नाटक सरकार ने तय किया है कि कर्नाटक के धार्मिक स्थलों पर ऐसी मशीन लगाने जा रही है जो आवाज की तीव्रता को मापेगी। कर्नाटक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक नोटिस जारी किया था। अब ये मशीन हर धार्मिक स्थप पर लगाई जाएगी।

After Azaan row, Devices will be installed at religious places in Karnataka