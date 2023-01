DGP/IGP कॉन्फ्रेंस 2023: गृहमंत्री अमित शाह बोले- गुनाह करने वालों से दो कदम रहना होगा आगे

-भारतीय ऐजेंसियों ने मज़बूत वर्चस्व स्थापित करने में सफलता हासिल की

-भारत आज सुरक्षित, मज़बूत और अच्छे मुकाम पर खड़ा है-अमित शाह

DGP/IGP Conference 2023: Home Minister Amit Shah said – one has to stay two steps ahead of the criminals