दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी हवाईअड्डों पर पेपरलेस एंट्री, जानिए प्रक्रिया व अन्य डिटेल्स

दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी हवाईअड्डों में आज से पेपरलेस एंट्री शुरू हो गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को 'डिजियात्रा' में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें यात्रियों का वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिए होगा।

Digi Yatra: Paperless entry at Delhi, Bengaluru, Varanasi airports, Know process, other details here