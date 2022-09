DMK सांसद ए राजा का विवादित बयान, कहा- 'जब तक हिंदू हो, तभी तक अछूत हो'

DMK सासंद ए राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि, 'सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप ईसाई, मुस्लिम या पारसी नहीं हो, तो आप हिंदू ही होंगे। किसी दूसरे देश में ऐसा अत्याचार शायद आपने नहीं देखा होगा।'

डीएमके सांसद ए राजा का एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार भी अपनी विवादित टिप्पणी के कारण। उन्होंने हिन्दू धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और बीजेपी ने इसपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार के एक वरिष्ठ नेता राजा ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली जाति शूद्र वेश्याओं के बच्चे हैं और वे तब तक बने रहेंगे जब तक वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं।

DMK's A Raja stirs up a controversy, says, 'You’re untouchable as long as you’re Hindu'