नहीं चाहिए अवार्ड! इन्होंने ठुकरा दिया पद्म सम्मान, जानिए क्या है वजह

केंद्र सरकार ने मंगलवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। ऐलान के बाद नए विवाद सामने आ रहे हैं। दरअसल कुछ हस्तियों ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इनमें बुद्धदेव भट्टाचार्य और संध्या मुखर्जी प्रमुख रूप से शामिल हैं। दोनों ने पुरस्कार ना लेने की खास वजह बताई है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस बार चार हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। जबकि 17 को पद्म भूषण सम्मान और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। लेकिन सम्मान की घोषणा के साथ ही इसको लेकर विवाद भी सामने आया है। दरअसल दो बड़ी हस्तियों ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। मशहूर प्लेबैक सिंगर संध्या मुखर्जी ने पद्म श्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वहीं बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पद्म भूषण सम्मान स्वीकार नहीं करने का ऐलान किया है।

Do you Know who rejects Padm Awards 2022 whats the reason