Health Facilities in India: देश में सिर्फ डॉक्टरों की ही नहीं बिस्तरों की भी भारी किल्लत, 63% स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी निजी हाथों में

नई दिल्लीPublished: Nov 27, 2023 09:19:25 am Submitted by: Swatantra Mishra

Bed in hospital is very less in India: भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जबकि सरकारी सेवा का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है।