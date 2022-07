कोरोना में डॉक्टर्स खूब लिख रहे थे DOLO मेडिसिन, इनकम टैक्स की छापेमारी में खुला 1000 करोड़ के 'गिफ्ट' राज!

कोरोना महामारी के दौरान खूब बिकने वाली दवा डोलो (DOLO) के माइक्रो लैब्स लिमिटेड के परिसरों में छापेमारी की, जिसमें बेचने को लेकर कंपनी ने एक हथकंडा अपनाया। यह हथकंडा अब कंपनी के लिए गए का फांस बनता जा रहा है।

आयकर विभाग ने बुधवार 6 जुलाई को कथित रूप से टैक्स चोरी के आरोप में डोलो-650 मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के बेंगलुरु स्थित दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर छापेमारी की, जिसके बाद से लगातार कंपनी को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के द्वारा डॉक्टरों को 1 हजार करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट देने का आरोप है।

