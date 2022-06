झारखंडः श्रावणी मेले से पहले चालू हो जाएगा देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगले माह से उड़ान भरेंगी डोमेस्टिक फ्लाइट्स

Deoghar International Airport inauguration: भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर में है। जहां हर साल सावन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। अब बाबाधाम के नाम से मशहूर से इस शहर में राज्य का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगले महीने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन की चर्चा है।

Domestic Flights Will Start From Deoghar International Airport in July