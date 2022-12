'बेटी की शादी किसी शराबी से न कराएं', बेटे की मौत को याद कर बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बेटे की मौत को याद करते हुए लोगों से कहा कि बेटी की शादी किसी शराबी से न कराएं। उन्होंने कहा कि नशे में धुत अधिकारी से बेहतर एक मजदूर या रिक्शा चालक रहेगा।

Don’t get your daughter married to an alcoholic: Union minister Kaushal Kishore recalls son’s death