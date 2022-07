डॉक्टरों ने सफदरजंग अस्पताल मामले में की गई कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा 'हमें बलि का बकरा मत बनाओ', जानिए क्या है पूरा मामला

सफदरजंग अस्पताल परिसर में एक महिला के द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद 5 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही तीन जूनियर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसपर डॉक्टरों के संघ ने आपत्ति जताई है।

दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद पांच डॉक्टरों को बर्खास्त करते हुए तीन जूनियर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद कई रेजिडेंट डॉक्टरों के संघों ने अस्पताल प्रशासन की आलोचना की है। एक इंटर्न- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने कहा कि हम VMMC की प्रिंसिपल प्रो गीतिका खन्ना द्वारा निर्दोष ट्रेनी और इटर्न को कारण बताओ नोटिस जारी करने की निंदा करते हैं।

don't make us scapegoats doctors question action taken in Safdarjung hospital case