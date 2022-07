Droupadi Murmu ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ, बोलीं- गरीब भी देख सकता है सपने, जानिए संबोधन से जुड़ी 10 बड़ी बातें

राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद सोमवार 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। वहीं उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। सोमवार 25 जुलाई को संसद भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण ली। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में महामहीन ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि, गरीब भी सपने देख सकता है। जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से जुड़ी 10 बड़ी बातें...

Draupadi Murmu Took Oath As The 15th President Of The Country Know 10 Things About Her Speech