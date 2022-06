Presidential Election 2022: कौन हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्हें NDA ने बताया अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। यहां जानिए उनका पूरा प्रोफाइल।

Draupadi Murmu will be the Presidential candidate of BJP led NDA