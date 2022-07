देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी शपथ, 21 तोपों की दी जाएगी सलामी

आज द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। वे पहली आदिवासी महिला हैं, जो इस पद तक पहुंचीं हैं। सुबह करीब 10ः15 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद मुर्मू का संबोधन होगा। Draupadi Murmu will take oath as President today, Salute will be given with 21 guns





नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। वह देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला महामहिम होंगी। इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। इतना ही नहीं सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वह स्वतंत्र भारत में जन्मीं पहली शख्सियत होंगी। शपथ समारोह सुबह 10ः15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। सीजेआई एन. वी. रमणा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। संसद के केन्द्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह के समापन पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। वहां उन्हें इंटर.सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान किया जाएगा।

