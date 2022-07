'द्रौपदी मेरा नाम नहीं था', अपने नाम को लेकर राष्ट्रपति ने बताया बड़ा राज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि द्रौपदी मेरा नाम नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरा नाम पहले ‘‘पुती’’ था, जिसे मेरे टीचर ने बदल कर द्रौपदी कर दिया था, जो मेरे पैतृक जिले मयूरभंज के नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक के द्वारा द्रौपदी रखने के कारणों के बारे में भी बताया।

महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। सीजेआई एन. वी. रमणा ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाया, जिसके बाद उन्हें ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आज देश को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही द्रौपदी मुर्मू ने तीन रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें पहला पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरा देश की सबसे युवा राष्ट्रपति और तीसरा आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति।

'Droupadi was given by my teacher': President Droupadi Murmu on her first name