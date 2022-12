गुजरात में भीषण सड़क हादसा: 9 की दर्दनाक मौत, दोनों गाड़ियों को काटकर निकाले शव

सूरत से वलसाड जा रही थी बस

ड्राइव करते वक्त ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, जिससे बस अनियंत्रित हुई और उसने एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। नवसारी में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई है। कार में सवार सभी आठ लोगों सहित 9 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल बस ड्राइवर सहित अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह बस सूरत से वलसाड जा रही थी।





Gujarat | Several people injured in a collision between a bus and a car in Navsari. Injured admitted to hospital. More details awaited. pic.twitter.com/AFUabv1dSB