नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, दोगुने हुए ड्रोन घुसपैठ के मामले, हथियार, ड्रग्स और गोला-बारूद कर रहा सप्लाई

सीमा पार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत-पाक बॉर्डर पर सख्ती होने के बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी तेज कर दी है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सीमा पर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजे जाने के मामले पिछले साल के मुकाबले इस साल 2022 में दोगुने से ज्यादा हो गए। यह जानकारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि BSF इस समस्या से निपटने के लिए ठोस समाधान खोज रहा है।

Drone from Pakistan to smuggle drugs, arms, doubled in 2022, says BSF Director General