आईआईटी जम्मू का ये एंटी ड्रोन बड़ा खतरनाक है, आवाज से ही पहचान लेता है पाकिस्तान और चीन के ड्रोन

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2024 07:39:44 am

Sound-Based Anti-Drone System for LoC : आईआईटी जम्मू (IIT Jammu) ने आवाज पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम (Anti Drone System) तैयार किया है। यह सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ग्रिड (IB Security Grid) को मजबूती देगा।

Drones of Pakistan and China By IIT Jammu Sound-Based Anti-Drone System : जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT Jammu) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कर्ण नाथवानी के नेतृत्व में नए किस्म का ड्रोन विरोधी उपकरण तैयार किया गया है, जो सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाएगा। जम्मू-कश्मीर के सीमांत इलाकों में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन चुनौती बने हुए हैं। ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की घटनाएं बढ़ गई हैं। नए ड्रोन विरोधी उपकरण से समय पर सूचना मिलने से दुश्मनों के ड्रोन को नष्ट करने में मदद मिलेगी।

आवाज के जरिए ड्रोन का पता लगाने वाला हार्डवेयर सेटअप जमीन, इमारत, बंकर में लगाया जा सकता है। इसका दायरा तीन सौ मीटर है। इस दायरे में किसी ड्रोन के आते ही सेटअप से जानकारी मिल जाएगी। यह सिस्टम आवाज तकनीक पर आधारित है। इसमें माइक्रोफोन लगा है। कानपुर (उत्तर प्रदेश) मूल के डॉ. कर्ण नाथवानी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के जम्मू बेस पर 2021 में ड्रोन हमले के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा उपकरण विकसित किया जाए, जो ड्रोन का पहले से पता लगा सके। उनके अधीन पीएचडी कर रहे एक विद्यार्थी ने यह सिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई।