राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही द्रौपदी मुर्मू ने बनाए 3 अनूठे रिकॉर्ड, जानकर आपको भी होगा गर्व

द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस शपथ लेने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने तीन अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।

Published: July 25, 2022 11:56:25 am

भारत के लिए 25 जुलाई का दिन काफी अहम है। क्योंकि देश के 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बतौर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने उन्हें पद और गोपनीयत की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने तीन अहम रिकॉर्ड अपने नाम किए। इन रिकॉर्ड के बारे में जानकर आपको भी गर्व होगा।

Droupadi Murmu Made 3 Records After Takes Oath As President Of India