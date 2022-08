बत्तख या खरगोश, इस तस्वीर में आपको पहले क्या दिखा? जवाब बताएगा कितने क्रिएटिव हैं आप

Optical Illusion: दिमाग को भ्रमित करने वाली कई तस्वीरें आप देखते होंगे लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर बताएं अपने पहले क्या देखा? क्या आपको दोनों जानवर दिखे या केवल एक? ये आपके दिमाग से जुड़े राज खोलेगा।

सोशल मीडिया पर आप आए दिन ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें देखते होंगे। आज जो तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे देखकर आपको बताना है कि आपको पहले उसमें क्या दिखा, बत्तख और खरगोश? ये बताएगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ये तस्वीर 100 पुरानी है लेकिन जब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है लोगों का ध्यान खींचती है।

Duck or rabbit? this optical illusion that could tell you how creative you are