कोरोनो वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के कारण मणिपुर सरकार ने 24 जुलाई तक स्कूलों में की छुट्टी

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य में 24 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया है। सरकारी आकड़ो के अनुसार राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर 15% से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,043 हो गई है।

देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के सभी राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मणिपुर सरकार ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 जुलाई तक छुट्टी कर दी है। मणिपुर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मणिपुर में कोरोना पॉजिटिविटी दर 15% से अधिक हो गई है। मंगलवार को जारी आकड़ो के अनुसार राज्य में कोरोना के 59 ताजा मामले आए हैं। वहीं इसके एक दिन पहले कोरोना से पॉजिटिव होने वालों की संख्या 47 थी।

Due to the increase in coronavirus, Manipur government has given relaxation in schools till July 24