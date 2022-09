शारदीय नवरात्रि 2022: भक्तों के लिए पूरी रात चलेगी कोलकाता मेट्रो, जानिए दिन और समय

Sharadiya Navratri 2022: 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है, जिसमें यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोलकाता में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पूरी रात मेट्रो चलेगी। इस दौरान टोकन के बजाय स्मार्ट कार्ड लेकर व बिना जल्दबाजी करे यात्रा करने की सलाह दिया गया है।

Sharadiya Navratri 2022: पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी शारदीय नवरात्रि मनाने के लिए जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं, जिसमें दुर्गा पूजा में काफी भीड़-भाड़ होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोलकाता मेट्रो रेलवे प्राधिकरण ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पूरी रात मेट्रो चलाने का फैसला किया है, जिससे दुर्गा पूजा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।

Durga Puja 2022: Kolkata Metro will run all night for devotees, know the day and time