Durga Puja 2021: पंडालों में दिखी पॉलिटिक्स, 'खेला होबे' और ऑक्सीजन क्राइसिस कंट्रोल थीम पर हुई सजावट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में त्योहारी सीजन भी राजनीतिक के रंग में रंगा नजर आता है। नवरात्रि चल रहे हैं और दुर्गा पूजा के लिए पूरे बंगाल में पंडाल सजे हुए हैं। लेकिन इन पंडालों में पॉलिटिक्स भारी नजर आ रही है। खास तौर पर खेला होबे थीम पर पंडाल को डिजाइन किया गया है।

बंगाल के दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बीच बंगाल के पंडालों में राजनीति की भी झलक देखने को मिल रही है। खेला होबे से लेकर कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन क्राइसिस कंट्रोल करने की थीम से पंडाल को सजाया गया है।

यह भी पढ़ेँः Durga Puja 2021: कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों के साथ पंडालों में होगी एंट्री, 'सिंदूर खेला' की भी मंजूरी

West Bengal: A Durga puja pandal in South Kolkata has been designed on the theme of 'Khela Hobe'



"Khela Hobe slogan is famous all over India. We chose this theme to motivate children & the youth to play outdoor games instead of mobile games," says artist Soumen Ghosh pic.twitter.com/5yIyOlxSCT