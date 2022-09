UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत क्यों है प्रबल दावेदार? विदेश मंत्री ने बताए कारण

EAM S Jaishankar: अपने सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तीन दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) स्थायी सदस्य होने का एक प्रबल दावेदार है। UN को न केवल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए।

EAM S Jaishankar Says India Has 'Powerful Case' To Be Permanent UNSC Member