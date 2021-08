Earthquake In Gujarat: कच्छ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। गुजरात ( Earthquake In Gujarat ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार को कच्छ ( Kutch ) जिले में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए है। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ने बताया कि इसका केंद्र धोलावीरा के पास स्थित था।

बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।

Earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale occurred 151 km north-northwest of Rajkot in Gujarat at 1208 hours: National Center for Seismology (NCS)