न्यूजीलैंड में कांपी धरती, 7.3 की तीव्रता का आया भूकंप, मेघालय में भी लगे झटके

नई दिल्लीPublished: Apr 24, 2023 09:29:40 am Submitted by: Shaitan Prajapat

Earthquake in New Zealand and Meghalaya : न्यूजीलैंड में एक बार फिर आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है। भारतीय समय के मुताबिक, आज सुबह छह बजकर 11 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मेघालय में भी भूकंप के झटके लगे है। भूकंप की रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई है।

