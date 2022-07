PM मोदी ने Ease of justice पर दिया जोर, कहा- ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ये भी जरूरी

All India District Legal Service Authorities meet: आज PM Modi ने ऑल इंडिया डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट के उद्घाटन सत्र में ईज ऑफ जस्टिस के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि कैसे पिछले 8 वर्षों में न्यायिक व्यवस्था में बड़े सुधार किये गए हैं।

Ease of justice: शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑल इंडिया डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेण रिजिजू और सीजेआई रमण भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने इज ऑफ जस्टिस के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के लिए न्यायिक व्यवस्था जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी उस तक पहुँच भी है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं जिनमें से एक e-Courts Mission भी है।

Ease of justice is equally important as ease of doing business, ease of living: PM Modi