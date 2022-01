चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर दी ये सलाह

भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कोरोना टीकाकरण अभियान तेज करने की बात कही है।

भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कोरोना टीकाकरण अभियान तेज करने की बात कही है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। जिसमें बढ़ते कोरोना मामलों के चलते टीकाकरण तेज करने की बात कही गई है।



आयोग ने चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि कोविड टीकाकरण में तेजी लाएं। वहीं आयोग ने मणिपुर को लेकर खासतौर पर चिंता जताई है। दरअसल, मणिपुर में कोरोना की पहली खुराक के कम प्रतिशत पर चुनाव अयोग संतुष्ट नहीं है।

EC asks CS of five states to speed up vaccination