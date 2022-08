Jammu Kashmir Election: चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी डाल सकेंगे वोट

Jammu Kashmir Election: जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी साल होने की संभावना है। चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियां जारी है। बीते माह जम्मू कश्मीर के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया था। अब जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा की है।

EC says Non Locals of Jammu Kashmir can enlist name in the voting list