पूरे नहीं हुए ED के सवाल, चौथी बार राहुल गांधी को 16 जून को फिर देना पड़ेगा जवाब, कांग्रेस ने भेजा गृहमंत्री अमित शाह को कानूनी नोटिस

बुधवार को हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल थे। पुलिस ने राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री को उस समय हिरासत में लिया जब वह पार्टी मुख्यालय जा रहे थे।

अब तक 30 घंटे हुई पूछताछ इसके पहले दो दिन में राहुल (Rahul Gandhi) से 19 घंटे पूछताछ हुई थी। बुधवार को भी दो चरणों (First twp round) में आठ घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। बुधवार की सुबह लगातार तीसरे दिन (Third round) राहुल गांधी ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां करीब चार घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद वे लंच के लिए ईडी (ED office) कार्यालय से बाहर निकले।

बयान रिकॉर्ड में लग रहा ज्यादा समय लंच के बाद राहुल गांधी फिर करीब चार बजे ईडी कार्यालय (Enforcemen Directorate office) पहुंचे, जहां से वे नौ बजे के करीब निकले। ईडी अधिकारियों ने उनको शुक्रवार (Again Summoned on Friday) को फिर बुलाया है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड- एसोसिएटेड जर्नल्स मामले में ईडी ने मनी का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है और वे गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। बहरहाल, राहुल से लगातार तीन दिन पूछताछ को लेकर ईडी के जानकार सूत्रों का कहना है कि उनका बयान रिकॉर्ड (More time in recording Rahul Gandhi Statement) करने में ज्यादा समय लग रहा है।

इस तरह हो रही है पूछताछ अधिकारियों ने बताया कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग (statement getting recorded) की गई। उनके बयानों को ए4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जाता है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है तथा इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है।

कांग्रेस ने भेजा लीगल नोटिस राहुल गांधी से चल रही पूछताछ के बीच कांग्रेस ने ईडी की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरेन रिजूजू को कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय में किसी भी नेता के प्रवेश पर रोक लगा दी है।