Delhi Liquor Scam: ED ने सीएम केजरीवाल को भेजा पांचवां समन, पेशी के लिए इस दिन बुलाया

नई दिल्लीPublished: Jan 18, 2024 11:30:02 am Submitted by: Prashant Tiwari

ED sent fifth summons to CM Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा तो इसे गैर-कानूनी बताते हुए उन्होंने एजेंसी के पास जाने से इनकार कर दिया।