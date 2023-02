एडिटर्स गिल्ड ने BBC दफ्तरों पर हो रहे IT सर्वे पर जताई चिंता, BJP बोली - सबसे भ्रष्ट संगठन बीबीसी

BBC के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा, जिसपर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। वहीं प्रेस कांफ्रेस करते हुए BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कई के तरह आरोप लगाते हुए बीबीसी को सबसे सबसे भ्रष्ट संगठन कहा है।

Editors Guild expresses concern over IT survey of BBC offices, BJP says - BBC most corrupt organization