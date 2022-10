Ego पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- तीन अक्षरों का छोटा सा शब्द 'ईगो' रिश्ते बर्बाद कर देता है

Ego Spoils Relationships: ईगो की वजह से रिश्ते बर्बाद होते है। आज पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद और बच्चे की कस्टडी की मांग पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चे के बेहतर भविष्य को पति-पत्नी को अपने ईगो को दूर रखना चाहिए।

'Ego' Is A Small Three Letter Word That Spoils Relationships: Madras High Court