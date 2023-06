मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए PM मोदी, जानिए क्या है Order of the Nile अवार्ड

नई दिल्लीPublished: Jun 25, 2023 04:43:02 pm Submitted by: Prabhanshu Ranjan

PM Modi Got Order of the Nile Award: मिस्त्र की दो दिवसीय यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से सम्मानित किया गया है। मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से यह सम्मान मिला।

