उत्तराखंडः टिहरी के नवोदय स्कूल में कोरोना विस्फोट, एक साथ पॉजिटिव मिले 8 छात्र व 1 शिक्षक, प्रिसिंपल को मिला यह निर्देश

Corona Positive in Navodaya School: उत्तराखंड के टिहरी में स्थित नवोदय स्कूल में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। यहां बीते दिनों कुछ बच्चों की तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद नवोदय स्कूल के छात्रों की जांच कराई गई थी, आज इन बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। जिसमें 8 बच्चों सहित एक शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

Corona Positive in Navodaya School: कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बेशक अब दूसरी लहर जैसी घबराने वाली स्थिति नहीं है लेकिन रोज नए मरीजों के मिलने की खबर अभी भी सामने आ रही है। ताजा मामला उत्तराखंड के टिहरी में स्थित नवोदय स्कूल से सामने आया है, जहां स्कूली छात्र सहित एक साथ 9 लोग पॉजिटिव मिले है। इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति है। मामले की जानकारी तुरंत वरीय अधिकारियों को दे दी गई है।

Eight students and a teacher found Corona Positive in Navodaya School