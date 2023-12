चुनाव आयुक्तों पर अब नहीं चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिला दर्जा

नई दिल्लीPublished: Dec 13, 2023 08:01:10 am Submitted by: Swatantra Mishra

Rajya Sabha Passes Bill On Appointment Of CEC and EC : अब चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होगा। मंगलवार को राज्यसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यहां हम इस विधेयक से जुड़ी खास बातें क्या हैं, के बारे में बता रहे हैं।