पावर मिनिस्ट्री ने Electricity Amendment Bill को 'जन हितैषी' बताया, कहा- सब्सिडी योजनाओं में नहीं होगा कोई बदलाव

Electricity (Amendment) Bill: बिजली संशोधन विधेयक को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने इसे 'जन हितैषी' बताया है। उन्होंने कहा है कि DISCOM के क्षेत्र में इससे हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा।

आज संसद में केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद बिजली संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया। इस बिल को लेकर न केवल पावर सेक्टर के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं बल्कि विपक्षी दल भी कर रहे हैं। विरोध के बाद केंद्र ने इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे स्टैन्डिंग कमेटी के पास भेज दिया। वहीं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस बिल को लेकर जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए स्पष्टीकरण दिया है और इसे जन हितैषी बताया है। इसके साथ ही जानकारी दी है कि सब्सिडी के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और राज्य सब्सिडी की कितनी भी राशि दे सकते हैं।

Electricity (amendment) Bill, 2022 is pro-people, State can give any amount of subsidy, says Ministry of Power (PC: Mint)