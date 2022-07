दिल्ली में महंगी बिजली का झटका! जानिए क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल

राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं पर गाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में चार फीसदी बढ़ोतरी की वजह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस बढ़ोतरी की खबरों बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली ने जोर का झटका दिया है। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई है। बिजली बिल में 2 से 6 फीसदी तक इजाफे की बात सामने आ रही है। इसके पीछे वजह है कि, बिजली वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बिजली वितरण कंपनियों ने राजधानी में बिजली नियामक आयोग की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से ये इजाफा हुआ है। हालांकि महंगी बिजली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है।

Electricity Cost Increase In Delhi CM Arvind Kejriwal Says The Decision Will Not Affect Peoples