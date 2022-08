जम्मू कश्मीर: बडगाम में एनकाउंट जारी, सुरक्षा बलों ने राहुल भट और अमरीन भट के हत्यारे सहित तीन आतंकियों को घेरा

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कश्मीर ADGP विजय कुमार ने बताया कि बडगाम के वाटरहेल इलाके में आतंकी लतीफ राथर सहित लश्कर-ए-तैयबा(LeT) के तीन आतंकियों को घेर लिया गया है।

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने बडगाम में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा(TRF) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के आतंकियों को घेर लिया है। कश्मीर ADGP विजय कुमार ने बताया कि बडगाम के वाटरहेल इलाके में मुठभेड़ जारी है, पुलिस और सुरक्षाबल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकी लतीफ राथर समेत आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा(TRF) के तीन आतंकियों को घेर लिया है। ये आतंकी राहुल भट और अमरीन भट सहित कई नागरिक हत्याओं में शामिल हैं।

Jammu and Kashmir: Encounter continues in Budgam, security forces surround three terrorists including the killers of Rahul Bhat and Amrin Bhat