ममता बनर्जी ने शरणार्थियों से अपील- NCR के तहत नजरबंदी से बचने के लिए वोटर लिस्ट में जुड़वाए नाम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरणार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि NCR के तहत नजरबंदी से बचने के लिए पात्र लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए। इसके साथ ही उन्होंने "100 दिन के काम के लिए पैसे जारी नहीं करने" का भी आरोप लगाया।

Ensure Name On Voter List To Avoid Detention Under Citizenship Law NRC: Mamata Banerjee