EV fires: अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग से गुजरने के बाद ही मिलेगा सर्टिफिकेट

EV fires: अब इलेक्ट्रिक वाहनों को एक टेस्ट से गुजरना होगा जिसके बाद ही उन्हें मार्केट में उतारने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये निर्णय एक पैनल की सिफारिश के बाद लिया है।

Govt Panel Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों को टेस्ट से गुजरने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार ने ये कदम एक पैनल की सिफारिश के बाद उठाया है जिसमें बैटरी को लेकर एक प्रोसीजर तैयार करने की सलाह दी गई है। दरअसल, सरकार द्वारा एक्स्पर्ट्स का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब्रटॉरी, मद्रास का इंडियन इंस्टिट्यूटऑफ टेक्नॉलजी, बेंगलुरू का इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस और एडवांस्ड केमिस्ट्री के एक्स्पर्ट्स शामिल हैं।

