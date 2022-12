'भारत में हर किसी को अपना भगवान चुनने का अधिकार', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'परमात्मा' याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आध्यात्मिक लीडर को 'परमात्मा' घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में हर किसी को अपना भगवान चुनने का अधिकार है।

‘Everyone in India has right to choose their God’: SC dismisses ‘Paramatma’ PIL